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موسكو تتهم أوسلو باحتجاز مواطن روسي "بذرائع واهية"

أخبار روسيا

موسكو تتهم أوسلو باحتجاز مواطن روسي
AFP KYRRE LIEN
البرلمان النرويجي
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أكدت سفارة موسكو لدى النرويج احتجاز سلطات هذه البلاد مواطنا روسيا وصلها بهدف المشاركة في فعالية دولية، مشددة على أن هذه الخطوة جاءت بذرائع باطلة ومفتعلة.

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وذكرت السفارة في بيان أصدرته اليوم أن المواطن الروسي الذي لم يكشف عن اسمه احتُجز الجمعة الماضي في مطار أوسلو، عند وصوله إلى البلاد بهدف المشاركة في ندوة دولية مقامة من قبل البرلمان النرويجي.

وتابع البيان: "نعتقد أن الاحتجاز يحمل طابعا مفتعلا ونُفّذ تحت ذرائع باطلة، وسنقدم لمواطننا الخدمات القنصلية وندافع عن حقوقه ومصالحه".

وسبق أن أفادت وسائل إعلام غربية باحتجاز مواطن روسي بتهمة التجسس في مطار أوسلو، مشيرة إلى أن النيابة النرويجية تنوي إثبات هذه التهمة خلال أسبوعين، أي أقصى مدة للاحتجاز المؤقت، حسب قانون البلاد.

المصدر: RT

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