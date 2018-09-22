سفينتان للبحرية الأوكرانية تدخلان المنطقة الاقتصادية الخالصة لروسيا قبالة القرم

أفاد حرس الحدود الروسي، اليوم السبت، بأن سفنا تابعة لخفر السواحل الروسي ترافق سفينتين حربيتين أوكرانيتين دخلتا المنطقة الاقتصادية الخالصة لروسيا قرب سواحل شبه جزيرة القرم.

إقرأ المزيد

وأوضحت إدارة حرس الحدود بهيئة الأمن الفدرالي الروسية، في بيان: "في الوقت الحاضر تتموضع السفينتان التابعتان للقوات البحرية الأوكرانية، وهما سفينة القيادة "دونباس" والقاطرة "كوريتس" بالقرب من سواحل القرم، في المنطقة الاقتصادية الخالصة لروسيا الاتحادية، وهما تسيران في الاتجاه الشمالي الشرقي. وترافقهما سفن خفر السواحل التابعة لمصلحة حرس الحدود بهيئة الأمن الفدرالي الروسي، بما يتفق مع قواعد القانون البحري الدولي ولضمان أمن روسيا الاتحادية".

ولا تعترف كييف بانضمام شبه جزيرة القرم (التي كانت جزءا من أوكرانيا في الفترة ما بين 1955 و2014) إلى روسيا، الذي جرى في مارس 2014، بناء على نتائج استفتاء شعبي نُظِّم في المنطقة إثر انقلاب أطاح بالرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش قبل شهر من ذلك.

وتتهم كييف، مدعومة من دول الغرب، موسكو بـ"ضم" القرم بطريقة غير شرعية وتصفها بـ"الأراضي المحتلة مؤقتا"، فيما أعلن الرئيس الروسي مرارا أن "ملف القرم مغلق بلا رجعة".

المصدر: تاس + وكالات