كوساتشوف: تعليق الصين على العقوبات الأمريكية رسالة تحذير شديدة

اعتبرت لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي أن تصريح بكين بشأن عقوبات أمريكية ضد هيئة في قيادة القوات المسلحة الصينية يمثل "رسالة تحذير قوية لواشنطن".

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وقال رئيس اللجنة، قسطنطين كوساتشوف، اليوم الجمعة عبر صفحته في "فيسبوك"، إن التعليق الشديد اللهجة من قبل وزارة الخارجية الصينية على العقوبات الأمريكية الجديدة يعبر عن "موقف العالم غير الغربي الحقيقي من الولايات المتحدة وعقوباتها".

وأكد كوساتشوف أن العقوبات الأمريكية مبادرة أحادية بحتة تمثل بالفعل الابتزاز الاقتصادي ذا الأغراض السياسية بغية تحقيق مطامعها، ولذلك تعد غير شرعية على الساحة القانونية الدولية.

وأشار إلى أن التقييم الصيني لتلك العقوبات بأنها انتهاك صارخ لمبادئ العلاقات الدولية وليس العلاقات الثنائية بين البلدين يدل على أن بكين "ترفض ادعاءات واشنطن بأنها تملك السلطة التي تسمح لها بمحاكمة ومعاقبة طرف ما في العالم".

وأضاف كوساتشيوف: "في البدء أظهر الأوروبيون والآن الصينيون، وهم اللاعبون الاقتصاديون الأساسيون في العالم، لأمريكا بوضوح أن نشاطها في مجال العقوبات مقيد بحدود، وأيضا أظهروا أنهم لم يعودوا يعتبرون الولايات المتحدة زعيما على مستوى العالم".

المصدر: RT









