صحيفة: بحرية روسيا تنتشل أجهزة تجسس سرّية جدا من طائرة إيل 20 المنكوبة في المتوسط

كشفت صحيفة روسية، أن سفينة متخصصة تابعة للبحرية من المفترض أن تصل اليوم إلى موقع تحطم طائرة الاستطلاع "إيل-20" في شرق البحر المتوسط قبالة شواطئ سوريا لانتشال معدات سرّية جدا منها.

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وقالت صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" إن سفينة حربية روسية من طراز "سيليغير" توجهت إلى موقع غرق حطام طائرة "إيل-20"، وينتظر أن تصل اليوم الجمعة 21 سبتمبر في مهمة انتشال أجهزة تجسس فائقة السرية من الطائرة المنكوبة.

وتحمل سفينة "سيليغير" غواصات صغيرة موجهة من طراز "سوبر غنوم" و"إر تي-2500" يمكنها أن تغوص في مياه البحر لمسافة 2.5 ألف متر، دون طاقم بشري، لأن التحكم فيها يتم عن بعد.

وقالت الصحيفة إن الضرورة تستوجب الاستعانة بما تحمله سفينة "سيليغير"من معدات، وهي سفينة تابعة لما يسمى بالأسطول السري، من أجل انتشال المعدات والأجهزة الحساسة الموجودة على متن طائرة التجسس المنكوبة، لأن حطام طائرة "إيل-20" غرق في موقع عميق في مياه البحر، ولا يجوز ترك العدو المحتمل يستحوذ على الأجهزة السرية التي كانت على متن الطائرة المتناثرة في قاع البحر.

وسقطت طائرة "إيل-20"، وهي طائرة استطلاع متطورة، بصاروخ أطلقه الدفاع الجوي السوري يوم 17 الجاري، عندما استظلت بها طائرات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي لإطلاق صواريخ على أهداف في الأراضي السورية في منطقة اللاذقية.

وأغلقت البحرية الروسية يوم أمس قطاعات واسعة من شرق المتوسط، قبالة سواحل لبنان وسوريا وقبرص، من أجل إجراء مناورات تدريبية، وعمليات إطلاق تجريبية لصواريخ لم يكشف النقاب عنها.

المصدر: نيزافيسيمايا غازيتا