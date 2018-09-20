الخارجية الروسية تنتقد تقريرا أمريكيا بشأن الإرهاب

انتقدت الخارجية الروسية تقريرا أمريكيا سنويا حول "الإرهاب" في العالم، متهمة واشنطن بالسعي إلى تهميش دور روسيا في مكافحة الإرهاب فيما تتعمد استغلال جماعات إرهابية لأغراض جيوسياسية.

إقرأ المزيد

وقالت الخارجية الروسية في بيان صدر اليوم الخميس إن "تساهل الولايات المتحدة مع مختلف التيارات المتطرفة يعيق مكافحة الخطر الإرهابي"، لا سيما تنظيمي "القاعدة و"داعش" وفروعها.

وشددت على أنه "كان من الممكن التصدي للعديد من المخاطر الناجمة عن الإرهاب مبكرا لو لا تسامح الولايات المتحدة مع المتطرفين بمختلف أشكالهم، وذلك رغم تحذيرات عديدة من الجانب الروسي بهذا الخصوص".

وأشارت الوزارة إلى أن واشنطن تنتهج سياسة المعايير المزدوجة بشأن الإرهاب، خاصة في سوريا، التي "بذلت الولايات المتحدة فيها الحد الأقصى من الجهود من أجل تجنيب مجرمين حقيقيين، بينهم مسلحي "النصرة" فرع "القاعدة" والتي قتلت 3 آلاف من الأمريكيين في هجمات 11 سبتمبر، من توجيه ضربات لهم ووفرت غطاء لهم من خلال المعارضة المعتدلة في سوريا.

المصدر: وزارة الخارجية الروسية