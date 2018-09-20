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الكرملين: بوتين يبحث مع أعضاء مجلس الأمن القومي أمن العسكريين الروس في سوريا إثر كارثة "إيل-"20

بوتين يمتنع عن استقبال قائد سلاح الجو الإسرائيلي

أخبار روسيا

بوتين يمتنع عن استقبال قائد سلاح الجو الإسرائيلي
Sputnik Alexei Druzhinin
فلاديمير بوتين
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أعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا ينوي استقبال قائد سلاح الجو الإسرائيلي عميكام نوركين الذي وصل موسكو على رأس وفد عسكري.

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وذكر بيسكوف في حديث للصحفيين أن بوتين لن يستقبل المسؤول العسكري الذي حمل إلى موسكو نتائج التحقيق الإسرائيلي في حادثة إسقاط طائرة "إيل-20" الروسية في سوريا مما أودى بأرواح 15 عسكريا روسيا.

وأسقطت الطائرة مساء الاثنين بنيران الدفاعات الجوية السورية أثناء هجوم للطيران الإسرائيلي على محافظة اللاذقية، وحمّلت موسكو تل أبيب المسؤولية عن الحادث المأساوي، مشددة على أن إسرائيل لم تبلغ روسيا بالهجوم إلا قبل دقيقة واحدة من تنفيذه، ما منع الجيش الروسي من إبعاد طائرته من منطقة الخطر.

المصدر: وكالات

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