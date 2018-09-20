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إلغاء نتائج الانتخابات في إقليم بريمورسك الروسي

أخبار روسيا

إلغاء نتائج الانتخابات في إقليم بريمورسك الروسي
Sputnik Vitaliy Ankov
مدينة فلاديفوستوك، إقليم بريمورسك، روسيا
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أعلنت لجنة الانتخابات في إقليم بريمورسك في الشرق الأقصى الروسي بطلان نتائج الجولة الثانية من انتخابات محافظ الإقليم.

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وصوت 12 من أصل 13 عضوا في اللجنة لصالح هذا القرار، فيما صوت عضو واحد ضده.

وقالت رئيسة لجنة الانتخابات الإقليمية، تاتيانا غلادكيخ: "استبعدت لجنة الانتخابات لإقليم بريمورسك بالكامل الثقة بنتائج التصويت وذلك على أساس الوثائق والمعلومات المتوفرة لديها ومع الأخذ بعين الاعتبار الطلبات الموجودة لدينا على خلفية المعلومات حول أحوال انتهاك القانون، بالإضافة إلى الحد الأدنى للفرق في عدد الأصوات التي أعطاها الناخبون لكلا المرشحين".

والموعد الجديد للانتخابات سيحدده المجلس التشريعي للإقليم، فيما يجب أن تتم هذه الانتخابات خلال الأشهر الـ3 المقبلة.

من جهته أعلن المرشح عن الحزب الشيوعي، أندريه إيشينكو، نيته الطعن في المحكمة على قرار الإلغاء الذي يعني إعادة التصويت.

واتهم أندريه إيشينكو والمرشح عن حزب "روسيا الموحدة" (القائم بأعمال محافظ إقليم بريمورسك)، أندريه تاراسينكو، بعضهما في الـ17 من سبتمبر الجاري بتزوير نتائج الانتخابات. وفيما بعد أعلنت لجنة الانتخابات المركزية أن تاراسينكو حصل بعد فرز 100% من الأصوات على 49,55% من أصوات الناخبين فيما حصل إيشينكو على 48,06% من الأصوات.

المصدر: Lenta.ru

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