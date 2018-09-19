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مفتي روسيا يبحث مع نظيره السوري التعاون بين داري الإفتاء

أخبار روسيا

مفتي روسيا يبحث مع نظيره السوري التعاون بين داري الإفتاء
muslim.ru
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بحث رئيس مجلس المفتيين في روسيا الشيخ راوي عين الدين في موسكو اليوم الأربعاء مع مفتي سوريا أحمد بدر الدين حسون سبل تطوير التعاون بين داري الإفتاء في روسيا الاتحادية وسوريا.

واتفق الجانبان على ضرورة توعية الشباب وتحذيرهم من خطورة الأفكار الظلامية التي تتبناها التنظيمات الإرهابية والمتطرفة التي تنتسب إلى الإسلام.

كما ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون بينهما في مجالات التعليم الديني وتبادل الخبرات العلمية والتدريسية وتطوير المناهج التعليمية واستصدار الكتب والدوريات الخاصة بالتثقيف الديني لدى الأجيال الشابة.

وأكد مفتي روسيا عين الدين على سيادة سوريا ووحدة أراضيها، متمنيا للشعب السوري بجميع مكوناته العيش بأمان واستقرار.

بدوره، قال المفتي حسون إن الهدف من اللقاء والعمل المشترك بين داري الإفتاء في روسيا وسوريا هو توليد لقاءات مشتركة وإيجاد مدارس وجامعات إسلامية تنتج جيلا يصنع السلام والخير لا الحرب والشر.

المصدر: "تاس"

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