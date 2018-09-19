فيديو من موقع تحطم مقاتلة MiG-31 في روسيا

نشرت على موقع يوتوب في شبكة الإنترنت مشاهد من موقع تحطم مقاتلة "ميغ 31" التابعة لسلاح الجو الروسي التي سقطت اليوم الأربعاء في منطقة نيجني نوفغورود في وسط البلاد.

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وفي اللقطات المنشورة يمكن رؤية أجزاء من الطائرة، وانتشار عناصر وزارة حالات الطوارئ والإسعاف في الموقع.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق، أن مقاتلة من طراز ميغ 31 تحطمت في منطقة نيجني نوفغورود خلال رحلة تدريبية مقررة مسبقا.

وتمكن الطياران اللذان كانا على متن المقاتلة المنكوبة من القفز بالمظلة، وحياتهم ليست مهددة بأي خطر.

وسقطت الطائرة في محيط مدينة كوليباكي، وانلعت النيران فيها بعد تحطمها، حسبما نقلت وكالة نوفوستي عن مصدر في القوات المسلحة الروسية.

وفقا للبيانات الأولية، فإن سبب الحادث عطل فني. وتعمل لجنة من وزارة الدفاع في موقع تحطم هذه المقاتلة للكشف عن جميع الملابسات المحيطة بهذا الحادث.

المصدر: نوفوستي