بوتين يضع حجر الأساس لكنيسة القوات المسلحة الروسية

شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مراسم وضع حجر الأساس للكنيسة الرئيسة للقوات المسلحة الروسية، بحضور وزير الدفاع سيرغي شويغو والبطريرك كيريل، بطريرك موسكو وعموم روسيا.

ووفقا لوكالة "تاس"، فإنه من المقرر أن يصبح مبنى الكنيسة جاهزا لأداء الصلوات قبيل الذكرى السنوية الـ 75 لانتصار روسيا، إبان الاتحاد السوفييتي على ألمانيا النازية، في الحرب الوطنية العظمى (الحرب العالمية الثانية) الذي يصادف الـ 9 مايو 2020.

وسيشيد مبنى الكنيسة الذي وضع حجر أساسه على أراضي متنزه "باتريوت" في ضواحي موسكو.

المصدر: "تاس"