بوتين يؤكد ضرورة تطوير نماذج جديدة من الأسلحة

وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مهمة أمام مجمع الدفاع، للشروع في العمل على نماذج واعدة من المعدات العسكرية، تحدد مظهر القوات المسلحة الروسية على المدى الطويل خلال العقود المقبلة.

وقال الرئيس الروسي خلال اجتماع للجنة العسكرية الصناعية: "من المهم لنا أن نتحرك ونبدأ في التخطيط لتطوير وإنتاج أسلحة ومعدات واعدة للمستقبل، التي ستحدد مظهر القوات المسلحة خلال العقود القادمة".

وفي الوقت نفسه، أشار رئيس الدولة إلى أن الكثير في هذا المجال، يعتمد على قدرات شركات المجمع الصناعي العسكري.

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وتحدث بوتين خلال كلمته، عن العمل الحالي على الأسلحة الجديدة، قائلا: "لقد بدأنا تنفيذ البرنامج الحالي (برنامج الأسلحة التابع للدولة)، وهو مصمم لنا حتى عام 2027 وقد شرعنا به هذا العام. وهو يأخذ بعين الاعتبار الاتجاهات الحالية في تطوير الأسلحة والمعدات العسكرية في العالم، فضلا عن تجربة استخدام الأسلحة الروسية القتالية في سوريا".

ووفقا لرئيس الدولة، فإنه نتيجة لتنفيذ هذا البرنامج، ينبغي أن تتلقى القوات العسكرية أحدث نماذج الأسلحة، بما في ذلك نظام صواريخ سارمات، ومقاتلات سوخوي 57 من الجيل الخامس، والدبابات شديدة التحصين على منصة أرماتا القتالية، بالإضافة إلى أنظمة الدفاع الصاروخي إس 500 وغواصات مشروع 677.

المصدر: إنترفاكس