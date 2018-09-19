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بوتين يختبر بندقية قنص ويطلق 5 رصاصات

أخبار روسيا

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اطلع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء تفقده معرض بندقيات القنص في مركز تابع لمؤسسة "كلاشنيكوف" في ضواحي العاصمة موسكو، على بندقية القنص "إس.في.تش. 308" الجديدة، وجربها.

وخلال اختبار بوتين للبندقية، أطلق خمس رصاصات من مسافة 600 متر على هدف وأصابه عدة مرات.

وعرض المنظمون أيضا على بوتين شرحا مصورا عن افتتاح المركز وإنشاء وحدة تكاملية في مؤسسة "كلاشينكوف"، فضلا عن المبادئ والنهج الجديدة لـ" كلاشينكوف". بالإضافة إلى ذلك، استعرض الرئيس الروسي عينات تجريبية من بنادق مختلفة.

المصدر: وكالات

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