الكرملين يعلق على فضيحة انتخابية شرقي البلاد

علق الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف على إصدار لجنة الانتخابات المركزية الروسية توصية بضرورة إلغاء نتائج الانتخابات المحلية في إقليم بريمورسك في الشرق الأقصى الروسي.

وذكّر بيسكوف في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، بأن الرئيس فلاديمير بوتين أكد مرارا أنه يثمن شرعية الانتخابات وشفافيتها ونزاهتها أكثر من فوز مرشح "مدعوم منه".

وقال بيسكوف: "نرى كيف تتطور الأحداث استنادا إلى تصريحات صادرة عن لجنة الانتخابات المركزية وفلاديفوستوك عاصمة بريمورسك. تسير الأحداث في المجرى الذي تحدث عنه بوتين، فالكرملين يقدر ويؤيد موقف لجنة الانتخابات المركزية".

وفي وقت سابق من اليوم كلّفت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية إيلا بامفيلوفا اللجنة الانتخابية الإقليمية في بريمورسك، بإعلان نتائج الانتخابات باطلة مشيرة إلى وقوع انتهاكات كثيرة تمثلت بالدرجة الأولى في تدخلات صارخة من قبل السلطات المحلية في سير العملية الانتخابية.

وفي الجولة الثانية من الانتخابات لمنصب حاكم الإقليم التي جرت الأحد الماضي، فاز القائم بأعمال الحاكم الحالي أندريه تاراسينكو الذي رشحه حزب "روسيا الموحدة" الحاكم، على منافسه المرشح الشيوعي أندريه إيشينكو بفارق 1,5% بعد أن كان يتقدم الأخير بفارق 5% تقريبا لحظة الانتهاء من فرز نحو 95% من الأصوات.

هذا التقلب المفاجئ في النتائج أثار شكوكا واسعة في احتمال تزوير النتائج وأغضب أنصار إيشينكو، الذي أعلن الإضراب عن الطعام ورفع شكواه إلى لجنة الانتخابات الروسية.

وأوفدت لجنة الانتخابات المركزية موفديها إلى الإقليم للاطلاع على الوضع هناك، قبل أن تخرج بتوصية إلغاء نتائج الاقتراع والدعوة إلى انتخابات جديدة خلال فترة أقصاها ثلاثة أشهر.

وأعلن تاراسينكو أنه لن يشارك في الانتخابات الجديدة في حين عبر منافسه إيشينكو عن رفضه الدعوة لإعادة الانتخابات، مصرا على ضرورة الاعتراف بفوزه "المسروق"، لكنه أكد استعداده لخوض سباق انتخابي جديد في حال تقرر تنظيمه.

المصدر: وكالات