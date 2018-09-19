قائمة أسماء ركاب الطائرة العسكرية الروسية "إيل-20" المنكوبة

نشرت وسائل الإعلام الروسية أسماء العسكريين الـ15، الذين قضوا في حادث طائرة "إيل-20" الروسية التي تحطمت ليلة أمس الأول قبالة الساحل السوري، تزامنا مع غارة إسرائيلية على اللاذقية.

ووردت في القائمة أسماء كل من سيرغي غافريوتين، وقسطنطين نازاروف، وألكسندر فيتشرين، وتيموفي بارانوف، وبافل تكاتشينكو، وألكسندر بورلاكا، وغريغوري زينوفييف، ودينيس غرودوف، ورومان دولماتوف، وفيكتور كفاسينكوف، واليكسي سيدونوف، وفلاديمير ياكوفليف واليكسي ارزومانوف، وأندريه سيرغيينكوف.

وحمّل وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، تل أبيب المسؤولية الكاملة عن إسقاط طائرة الاستطلاع "إيل 20"، وقال: "رغم الترتيبات القائمة مع إسرائيل لتفادي الحوادث، تم إبلاغ قيادة القوات الروسية قبل دقيقة واحدة فقط من الهجوم الإسرائيلي، ما يحمّل إسرائيل كامل المسؤولية عن إسقاط الطائرة ومقتل طاقمها".

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وذكر الوزير، أن وزارة الدفاع الروسية دعت الجانب الإسرائيلي مرارا إلى الامتناع عن شن الهجمات على الأراضي السورية، مشيرة إلى أنها تهدد أمن الجنود الروس، وأضاف: "ممارسات الجيش الإسرائيلي لا تعكس روح الشراكة الروسية الإسرائيلية ونحتفظ بحقنا في الرد بخطوات مناسبة".

وفي اتصال هاتفي بين الرئيس فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن الأخير أن بلاده ستوفد قائد سلاح الجو إلى موسكو لإطلاع الجانب الروسي على ملابسات وتفاصيل الحادث.

المصدر: وكالات