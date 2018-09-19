روسيا ترسل صواريخ "إسكندر" البالستية للمرة الأولى إلى آسيا الوسطى

أرسلت روسيا بطاريات "إسكندر-إم" الصاروخية التكتيكية من منطقة الأورال جنوبي البلاد إلى جمهورية قرغيزستان، وذلك للمشاركة في مناورات بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب.

وذكرت وكالة "نوفوستي"، نقلا عن مصدر في الجيش الروسي أن التدريبات ستتضمن رمايات صاروخية ضد معسكر لمسلحين إرهابيين "مفترضين" في الجبال.

وستشارك في هذه المناورات، بعض بلدان رابطة الدول المستقلة وستجرى يومي الـ24 والـ26 من سبتمبر الجاري، وسيخوضها ألف عسكري روسي.

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"إسكندر"، صواريخ تكتيكية مخصصة لتدمير المنشآت ومواقع الدفاع الجوي والدفاع المضاد للصواريخ ومراكز القيادة ومرافق البنية التحتية وغيرها للعدو المفترض، وهي صواريخ بالستية يصعب على الرادار كشفها، ويمكن تزويدها بذخائر مختلفة ونصبها على السواحل لتطال حاملات العدو على مسافة 650 كم.

المصدر: لينتا رو