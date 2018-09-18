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ترامب يصف حادث إسقاط الطائرة "إيل-20" الروسية بـ "المؤسف للغاية"

أخبار روسيا

ترامب يصف حادث إسقاط الطائرة
Reuters
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إسقاط الطائرة الروسية "إيل-20" قرب مدينة اللاذقية السورية "حادثا مؤسفا جدا".

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وصرح ترامب في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البولندي أنجي دودا اليوم الثلاثاء قائلا: "سمعت أن سوريا أسقطت طائرة روسية.. وعلى حد علمي قتل 14 شخصا، إنه مؤسف جدا، لكن هذا ما يحدث"، وفقا لوكالة "رويترز".

وأضاف: "لقد قمنا بعمل هائل في سوريا وفي تلك المنطقة لاستئصال داعش، وهذا هو سبب وجودنا هناك. ونحن قريبون جدا من إنهاء هذه المهمة".

وسبق أن قدمت واشنطن تعازيها في ضحايا الطائرة الروسية المنكوبة، على لسان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، والمبعوث الأمريكي الخاص لشؤون سوريا جيمس جيفري.

المصدر: رويترز

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