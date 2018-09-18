بطريرك موسكو يلتقي بمفتي سوريا

أعلنت بطريركية موسكو أن كيريل بطريرك موسكو وسائر روسيا سيعقد في موسكو اليوم لقاء مع مفتي سوريا الشيخ أحمد بدر الدين حسون.

وأوضح الناطق الصحفي باسم البطريركية القس ألكسندر فولكوف أن الجانبين سيبحثان المسائل المتعلقة بحماية المسيحيين في الشرق الأوسط، إضافة إلى مسائل تعاون الكنائس المسيحية والأمة الإسلامية في ضوء الأوضاع الحالية للمؤمنين في سوريا".

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من جانبه، قال رئيس التجمع الدين لمسلمي روسيا ومفتي موسكو ألبير قرغانوف: "اللقاء سيتناول الصداقة بين دينينا وأهمية الحفاظ على التوازن الديني وإحلال السلام في سوريا والحفاظ على وجود الديانة المسيحية في البلاد، والتي يعود تاريخها هناك إلى مئات السنين".

وأضاف أن برنامج حسون في روسيا يشمل زيارة دائرة خانتي-مانسي ذاتية الحكم في شمال غربي سيبيريا، حيث سيجري لقاءات مع ممثلي المجتمع المسلم هناك.

المصدر: وكالات