الولايات المتحدة تقدم التعازي لروسيا بحادثة الطائرة "إيل 20" في سوريا

قدمت الولايات المتحدة تعازيها لروسيا بحادث إسقاط طائرة "إيل 20" الروسية في سوريا.

وقال المبعوث الخاص الأمريكي لشؤون سوريا جيمس جيفري خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي: "أود تقديم التعازي لشريكنا في المجلس، أي روسيا، بالحادثة المأسوية ومقتل الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة التي تم إسقاطها أمس".

يذكر، أن طائرة "إيل 20" عسكرية روسية أسقطت من قبل الدفاعات الجوية السورية أثناء قيام الطيران الإسرائيلي بقصف مواقع سورية في اللاذقية، ما جعل الطائرة الروسية هدفا للدفاعات السورية، وأسفر الحادث عن مقتل 15 عسكريا روسيا على متن الطائرة.

ونفت إسرائيل مسؤوليتها عن الحادث وحملت دمشق المسؤولية عنه.

المصدر: وكالات