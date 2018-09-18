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سوبيانين يتولى منصب عمدة موسكو من جديد

أخبار روسيا

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نظم داخل قاعة الحفلات الموسيقية، في حديقة "زاريادي" بوسط موسكو، حفل استلام سيرغي سوبيانين لمنصب عمدة العاصمة الروسية بشكل رسمي.

وخلال حفل التنصيب، استلم سوبيانين الشارة الرسمية لمنصب العمدة وأدى القسم. وحضر الفعالية، الرئيس فلاديمير بوتين.

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وأعيد انتخاب سوبيانين لمنصب عمدة موسكو في الـ 9 سبتمبر، حيث نال 70.17٪ من الأصوات، علما أنه يشغل المنصب منذ العام 2013.

المصدر: وكالات

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