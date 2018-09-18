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شويغو: الطائرة الروسية "إيل-20" كانت تقوم بمهمة استطلاع فوق منطقة خفض التصعيد في إدلب

ممثلة سفارة إسرائيل في موسكو تتكتم على مسألة التعويضات

أخبار روسيا

ممثلة سفارة إسرائيل في موسكو تتكتم على مسألة التعويضات
Sputnik
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رفضت كيرن كوهين غات، القائمة بأعمال السفير الإسرائيلي في موسكو، الإفصاح عما إذا كانت ناقشت مسألة التعويضات خلال استدعاء الخارجية الروسية لها اليوم بخصوص إسقاط الطائرة الروسية.

وقالت الدبلوماسية الإسرائيلية، ردا على سؤال بهذا الخصوص من وكالة "نوفوستي": "لن أعلق".

واستدعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء الدبلوماسية الإسرائيلية المذكورة، على خلفية حادث الطائرة العسكرية"إيل-20".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية فقدان الاتصال بطائرة استطلاع "إيل-20" كان على متنها 14 عسكريا روسيا الليلة الماضية قبالة الساحل السوري.

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وحمّلت الوزارة إسرائيل مسؤولية الحادث، مؤكدة أن المقاتلات الإسرائيلية التي أغارت على سوريا تسترت بالطائرة الروسية، مما جعل الدفاعات السورية تخطئ هدفها وتصيب "إيل-20".

المصدر: نوفوستي

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