نتنياهو ينوي الاتصال ببوتين على خلفية حادث تحطم الطائرة الروسية

نقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن مصدر رفيع في تل أبيب، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيتصل بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين قريبا على خلفية حادث تحطم الطائرة الروسية.

ويأتي الإعلان عن نية نتنياهو هذه، بعد أن حمّل وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في مكالمة هاتفية مع نظيره الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، تل أبيب المسؤولية الكاملة عن إسقاط الطائرة الروسية "إيل 20" قبالة الساحل السوري.

إقرأ المزيد

وقال شويغو: "رغم الترتيبات القائمة مع إسرائيل لتفادي الحوادث.. جرى إبلاغ قيادة القوات الروسية قبل دقيقة واحدة فقط من الهجوم الإسرائيلي، ما يحمّل إسرائيل كامل المسؤولية عن إسقاط الطائرة الروسية ومقتل طاقمها".

وتابع: "وزارة الدفاع الروسية دعت الجانب الإسرائيلي مرارا إلى الامتناع عن شن الهجمات على الأراضي السورية، مشيرة إلى أنها تهدد أمن الجنود الروس.. ممارسات الجيش الإسرائيلي لا تعكس روح الشراكة الروسية الإسرائيلية ونحتفظ بحقنا في الرد بخطوات مناسبة".

المصدر: انترفاكس