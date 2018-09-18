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الخارجية الروسية تستدعي سفير إسرائيل في موسكو

أخبار روسيا

الخارجية الروسية تستدعي سفير إسرائيل في موسكو
Sputnik
مبنى وزارة الخارجية الروسية
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استدعت الخارجية الروسية اليوم الثلاثاء، السفير الإسرائيلي لدى موسكو على خلفية حادث إسقاط طائرة "إيل-20" الروسية قبالة الساحل السوري، ومصرع طاقمها.

وقالت: "على خلفية ما حدث، قررت الخارجية الروسية استدعاء السفير الإسرائيلي لدى موسكو".

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الدفاع الروسية: طائرة "إيل-20" أسقطت خطأ بصاروخ من منظومة "إس-200" السورية

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن طائرة "إيل-20" التي فقد الاتصال بها قرب اللاذقية مساء أمس، أسقطت بصاروخ سوري بالخطأ خلال تصدي الدفاعات الجوية السورية لغارة إسرائيلية.

وقالت الوزارة إن الطيارين الإسرائيليين تستروا بالطائرة الروسية لتصبح عرضة للنيران السورية، لأن سطح "إيل-20" يزيد بكثير عن سطح "إف-16"، فأصابها صاروخ من منظومة "إس-200" الدفاعية السورية التي كانت تصد الغارة الإسرائيلية عن الساحل السوري.

المصدر: نوفوستي

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