الدفاع الروسية: انتشال حطام طائرتنا العسكرية وأشلاء أفراد طاقمها شرقي المتوسط

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنه تم انتشال حطام طائرة "إيل-20" العسكرية، وأشلاء أفراد طاقمها شرقي المتوسط، بعد أن أسقطت نتيجة استفزاز جوي إسرائيلي قرب اللاذقية السورية.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن 8 من السفن وسفن الإسناد للبحرية الروسية تجري عملية بحث وإنقاذ في منطقة سقوط الطائرة، التي تحدد أنها تقع على بعد 27 كم غرب مدينة بانياس بريف اللاذقية.

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وفي وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الطائرة التي اختفت عن الرادارات مساء أمس تزامنا مع شن طائرات حربية إسرائيلية هجوما على مواقع سورية في اللاذقية، تم إسقاطها بصاروخ سوري جراء تصدي الدفاعات الجوية السورية للغارة الإسرائيلية.

وأضافت الوزارة أن 15 عسكريا روسيا لقوا مصرعهم في الحادث.

واتهمت موسكو الطيران الحربي الإسرائيلي بالقيام بمناورات جوية استفزازية عرضت الطائرة الروسية للخطر وجعلتها عرضة للنيران السورية.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية