تغطية مباشرة.. فقدان الاتصال بطائرة روسية في سوريا على متنها 14 عسكريا!

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء 18 سبتمبر / أيلول، أن قاعدة "حميميم" الجوية الروسية في سوريا فقدت مساء يوم 17 سبتمبر، الاتصال مع طاقم الطائرة الروسية " إيل -20".

2:28 - إسرائيل تمتنع عن التعليق على الحادثة :" نحن لا نعلق على الأخبار القادمة من الخارج.. أحتاج الوقت لمناقشة الأمر مع المرؤوسين" ( مسؤولة في وزارة الدفاع الإسرائيلية لوكالة نوفوستي).

2:45 - الطائرة المفقودة من طراز إل 20 للاستطلاع والإشارة