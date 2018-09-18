 
مباشر
عاجل
وزارة الدفاع الروسية: فقدنا الاتصال بطائرة من طراز إيل 20 على متنها 14 عسكريا!

تغطية مباشرة.. فقدان الاتصال بطائرة روسية في سوريا على متنها 14 عسكريا!

أخبار روسيا

تغطية مباشرة.. فقدان الاتصال بطائرة روسية في سوريا على متنها 14 عسكريا!
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kswp

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء 18 سبتمبر / أيلول، أن قاعدة "حميميم" الجوية الروسية في سوريا فقدت مساء يوم 17 سبتمبر، الاتصال مع طاقم الطائرة الروسية " إيل -20".

2:28 - إسرائيل تمتنع عن التعليق على الحادثة :" نحن لا نعلق على الأخبار القادمة من الخارج.. أحتاج الوقت لمناقشة الأمر مع المرؤوسين" ( مسؤولة في وزارة الدفاع الإسرائيلية لوكالة نوفوستي).

2:45 - الطائرة المفقودة من طراز إل 20 للاستطلاع والإشارة

العناوين

الأكثر قراءة

تويتر RT Arabic للأخبار العاجلة
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

RT ONLINE توثق لقطات حصرية في أكثر البلدان انعزالا وخضوعا للرقابة الإعلامية!