تغطية مباشرة.. فقدان الاتصال بطائرة روسية في سوريا على متنها 14 عسكريا!
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء 18 سبتمبر / أيلول، أن قاعدة "حميميم" الجوية الروسية في سوريا فقدت مساء يوم 17 سبتمبر، الاتصال مع طاقم الطائرة الروسية " إيل -20".
2:28 - إسرائيل تمتنع عن التعليق على الحادثة :" نحن لا نعلق على الأخبار القادمة من الخارج.. أحتاج الوقت لمناقشة الأمر مع المرؤوسين" ( مسؤولة في وزارة الدفاع الإسرائيلية لوكالة نوفوستي).
2:45 - الطائرة المفقودة من طراز إل 20 للاستطلاع والإشارة
Ил-20, «Лысуха» — самолёт радиоэлектронной разведки.— ЮНАРМИЯ (@yunarmy_news) June 6, 2018
Предназначался для разведки вдоль государственной границы и приграничной полосы. По бортам передней части пассажирской кабины установлены фотоаппараты перспективной аэрофотосъёмки и станция общей радиотехнической разведки. pic.twitter.com/qGZmPEWMl9