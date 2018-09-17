مفتشون روس يراقبون مرافق اليونان العسكرية

أعلن رئيس المركز الوطني الروسي لخفض المخاطر النووية، سيرغي ريجكوف، أن فريقا من المفتشين الروس يعتزم غدا تقييم المرافق العسكرية اليونانية، بموجب اتفاقية فيينا لعام 2011.

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وستتم زيارة التقييم هذه بموجب اتفاقية فيينا لعام 2011 بشأن تدابير بناء الثقة والأمن، يوم غد الثلاثاء في 18 سبتمبر 2018، وتستمر ليوم واحد.

وتُجرى زيارات التقييم هذه للتحقق من المعلومات المتعلقة بالقوات العسكرية وخطط نشر نظم الأسلحة والمعدات العسكرية الرئيسية.

وخلال الزيارة، سيقوم المفتشون الروس بدخول المرافق العسكرية في اليونان في أمكنتها المعتادة وقت السلم. وفي الإحاطة، سيتم الحصول على معلومات بشأن "الأمر g" المتعلق باستنفار العناصر والموظفين، بالإضافة إلى الأنظمة الأساسية للأسلحة والمعدات.

يذكر أن اليونان دولة عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ولكن عضويتها في هذا الحلف لم تمنعها من التزود بأسلحة روسية والحفاظ على علاقات وديّة مع موسكو، على الرغم من معارضة معظم دول الحلف لهذا الأمر.

المصدر: RT