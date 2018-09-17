طائرات "الشرق-2018" تعود إلى حظائرها في قواعدها الدائمة

باشرت طواقم الطائرات الحربية الروسية والصينية، التي شاركت في مناورات "الشرق- 2018"، بالإقلاع بطائراتها من المطارات التي استخدمتها في المناورات، باتجاه مرابض الطائرات في قواعدها.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن الطائرات الحربية الروسية، نفذت خلال مناورات "الشرق-2018"، مهامها وفق الخطط الموضوعة.

وحصلت أطقم الطائرات المشاركة، على الخبرات العملية اللازمة في مجال نقل الأفراد والمعدات إلى النقاط المحددة وكذلك نقل قوات الإنزال الجوي وتوفير التغطية الجوية للقوات البرية، وتنفيذ عمليات القصف، وإطلاق الصواريخ، واعتراض الأهداف الجوية وتدمير الأهداف البرية والبحرية، وتنفيذ الدوريات الجوية ومهام أخرى كثيرة.

وشاركت في المناورات طائرات تابعة للقوات الجوية والفضائية الروسية من أنواع Tu-95MS و Tu-22M3 و Il-76 و An-12 و An-26 و Su-35S و Su-30SM و Su-34 و Su-24M و Su-25 و MiG-31 ومروحيات من أنواع Ka-52 و Mi -24 ، Mi -26 ، و Mi-8 وغيرها.

وتعتبر مناورات "الشرق-2018"، التي شاركت فيها الصين ومنغوليا، من أضخم المناورات التي نفذها الجيش الروسي منذ عقود، إذ بدأت في 11 سبتمبر واستمرت حتى 17 منه، وشارك فيها حوالي 300 ألف عسكري، و36 ألف دبابة ومدرعة، وأكثر من ألف مروحية وطائرة مسيرة.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية