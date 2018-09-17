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بوتين يكلّف بسك ميدالية دولة تمنح للمتميزين بين رجال الإطفاء والطوارئ

أخبار روسيا

بوتين يكلّف بسك ميدالية دولة تمنح للمتميزين بين رجال الإطفاء والطوارئ
Sputnik
اوسمة وميداليات روسية
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أصدر الرئيس فلاديمير بوتين مرسوما اليوم، يقضي بسك ميدالية جديدة تمنح للمتميزين بين رجال الإطفاء والطوارئ، وتعطي حاملها جملة من الامتيازات المالية والاجتماعية.

وبين مستحقي الميدالية الجديدة، من يتميزون في إدارة فرق الإطفاء والطوارئ عند إخماد الحرائق، ويظهرون تفانيهم وإخلاصهم في عملهم في الوقاية من الحريق والكوارث التقنية والطبيعية.

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كما أضاف الرئيس بوتين في مرسومه، جملة من التعديلات على مجموعة من أوسمة وميداليات الدولة، بما يوسع نطاق مستحقيها والامتيازات التي تمنحها لأصحابها.

المصدر: انترفاكس

 

 

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