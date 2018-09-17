الأزمة السورية تتصدر قمة بوتين أردوغان في سوتشي

أعلن الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين، سيبحث اليوم في سوتشي مع نظيره التركي رجب طيب أردوعان، سبل التسوية السورية، وجملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفي وقت سابق، أشار وزير الخارجية سيرغي لافروف، إلى أن المباحثات ستركز على الوضع في إدلب، في ضوء ما خرجت به قمة طهران الثلاثية مؤخرا، والتي بحثت سبل حل مشكلة إدلب.

إقرأ المزيد

وخلال قمة طهران، أصر الرئيس بوتين على ضرورة طرد الإرهابيين من إدلب، حيث تتمركز أعداد كبيرة منهم وشدد على تصفيتهم في كل سوريا.

من جانبه، دعا الرئيس التركي إلى فرض الهدنة في المنطقة بما يخدم التهدئة في هذا الجزء من سوريا.

وردّ فلاديمير بوتين أن المشاركين في قمة طهران، لا يمكنهم التحدث باسم الإرهابيين الموجودين في إدلب، الذين قد لا يوافقوا على وقف النار.

المصدر: انترفاكس