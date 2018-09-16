شويغو يكشف خفايا مشاركة بوتين في مناورات "الشرق 2018"

أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية فلاديمير بوتين شارك "بصورة واسعة وعميقة" في كافة مراحل مناورات "الشرق 2018" الاستراتيجية.

وقال شويغو، في حديث لقناة "روسيا 1"، إن بوتين سيرأس في أكتوبر المقبل اجتماعات لبحث نتائج مناورات "الشرق 2018" التي ستنتهي غدا الاثنين.

وأشار وزير الدفاع الروسي إلى أن مشاركة بوتين في المناورات التي تعد أكبر مناورات عسكرية تجريها روسيا في فترة ما بعد تفكك الاتحاد السوفيتي، كانت "أوسع وأعمق بكثير مما شهدتها البلاد عبر الشاشات التلفزيونية ومما حدث في الواقع".

وأوضح شويغو أن الرئيس شارك في وضع خطة "الشرق 2018" وتفاصيلها، حيث تم اختبار جاهزية مختلف أنواع القوات المسلحة الروسية، فضلا عن عمل شبكة المواصلات وقطاع الصناعة العسكرية في البلاد، بناء على تعليماته.

ولفت إلى أن وزارة الدفاع الرسية أجرت تدريبات بحرية كبيرة في مياه المتوسط بالتوازي مع "الشرق 2018"، في فترة 1-8 سبتمبر الجاري، شملت 36 طائرة و28 سفينة حربية، واستخدمت فيها كل المعدات والأسلحة التي تحملها.

مع ذلك، شدد شويغو على أن مناورات "الشرق 2018" لا تأتي في سياق التحضير لـ"مهاجمة جهة ما أو حرب".

وقال شويغو: "الخطط الموضوعة (من قبل الوزارة) لا تتضمن أي خطط تنطوي على شن عمليات هجومية في أراضي دول أخرى، على عكس خطط شركائنا".

المصدر: وكالات