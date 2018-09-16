ملياردير روسي ضمن قائمة "فوربس" يتحدث عن صداقته مع بوتين

روى أركادي روتنبرغ، رجل الأعمال الملياردير الروسي وصديق الطفولة للرئيس فلاديمير بوتين، العلاقة "الودية" التي تربطه ببوتين.

وروتنبرغ الذي صنفته "فوربس" في المرتبة الـ40 لأغنى 200 شخص في روسيا للعام 2018 بثروة تقدر بـ3 مليارات دولار، يملك عددا من الشركات، بينها شركة "ستروي غاز مونتاج"، المقاول العام لبناء جسر القرم الذي يربط بين روسيا وشبه جزيرة القرم والذي دشنه الرئيس بوتين في مايو الماضي.

وقال روتنبرغ المدرج على قائمة العقوبات للاتحاد الأوروبي منذ العام 2014، خلال إطلالته في برنامج حواري بثته قناة "روسيا 1" إن علاقته مع بوتين ليست رسمية فحسب، وإنما يتواصلان مع البعض مثل الصديقين.

وعندما سألته مقدمة البرنامج عما إذا كانت علاقة الصداقة الودية مع الرئيس، تثير غيرة المقربين من بوتين، أجاب روتنبرغ بالقول: "إننا نشأنا سويا، وحافظنا على بعض أشكال الشقاوة الصبيانية التي تعود جذورها إلى أيام الطفولة، لذلك لا أعتقد أن تلك المظاهر يمكن أن تكون مصدر غيرة لدى الآخرين".

وشدد روتنبرغ على أنه يفرق في علاقته مع الزعيم الروسي بين بوتين الصديق وبوتين الرئيس، قائلا: "علاقة الصداقة تجمعنا منذ الطفولة، لكن تعاملي معه كرئيس للبلاد يقتضي سلوكا مناسبا".

يشار إلى أن بوتين وروتنبرغ أصبحا صديقين في الستينات من القرن الماضي، منذ أن كانا يترددان على أندية رياضية لممارسة "السامبو" (فن القتال الروسي) في سان بطرسبورغ، وقضيا حينذاك الكثير من الوقت معا.

المصدر: وكالات



