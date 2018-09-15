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بلجيكا تسلّم الداعشي عبد المطلبوفيتش للاستخبارات الروسية

أخبار روسيا

بلجيكا تسلّم الداعشي عبد المطلبوفيتش للاستخبارات الروسية
Sputnik
ارشيف
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أشرف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بالتعاون مع النيابة العامة والداخلية، على ترحيل المواطن الروسي غيخايف علي عبد المطلبوفيتش من بلجيكا وتسليمه للاستخبارات الروسية.

وذكر مصدر أمني روسي، أن غيخايف من مواليد 1988، وكان ملاحقا بموجب مذكرة بحث دولية حررتها النيابة العامة الروسية، بتهمة "الانخراط في نشاط تنظيم إرهابي".

وأشار المصدر، إلى أن علي غيخايف يتبنّى توجهات إسلامية متطرفة، وعاش منذ 2015 في دول الاتحاد الأوروبي، حيث كان يروّج من هناك لـ"داعش" وفكره الإرهابي، كما عمل على جمع الأموال وإرسالها لأنصار هذا التنظيم في سوريا.

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وبطلب من الجانب الروسي، تم اعتقاله في بروكسل قبل تسليمه للاستخبارات الروسية في الـ14 من سبتمبر الجاري.

المصدر: جهاز الأمن الروسي  

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