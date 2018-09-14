العراق.. إصابة ثلاثة مدنيين بتفجير انتحاري في الأنبار

أعلن مركز الإعلام الأمني العراقي، اليوم السبت، عن إصابة ثلاثة مدنيين بتفجير انتحاري وقع في قضاء القائم في محافظة الأنبار.

وقال مصدر لـ RT، نقلا عن بيان صدر عن المركز إن "اعتداء إرهابيا بواسطة دراجة نارية يقودها انتحاري استهدف صالة ألعاب في قضاء القائم بمحافظة الأنبار، ما أدى إلى إصابة ثلاثة مواطنين".

وأضاف البيان أن اثنين من المصابين تلقيا العلاج وغادرا المستشفى كون إصاباتهما "طفيفة"، ولم يتطرق المركز لحالة المصاب الثالث.

المصدر: RT