إعلان حالة الطوارئ شمال القرم بسبب مواد خطرة

تخطط السلطات المحلية لإعلان حالة الطوارئ في شمال شبه جزيرة القرم الروسية، بسبب تردي الحالة البيئية في المنطقة.

وأوضحت السلطات المحلية أن سبب الإجراء المرتقب هو الارتفاع الحاد لتركز المواد الخطرة في هواء مدينة أرميانسك، شمال شبه الجزيرة، حيث تجاوزت نسبة تركزها معدلها خمس مرات.

مع ذلك فقد أشارت مديرة الرفع المحلي للوكالة الحكومية لمراقبة جودة البضائع الاستهلاكية، ناتاليا بينكوفسكايا، إلى عدم تسجيل حالات تسمم بين الأطفال والكبار، مضيفة أنها لا ترى ضرورة لإجلاء سكان أرميانسك.

من جانبه قدم نائب رئيس حكومة جمهورية القرم، إيغور ميخايليتشينكو، ست روايات لتلوث الهواء فوق المدينة، منها تسرب مواد كيميائية غير محددة من طرف أوكرانيا المجاورة وانبثاق مواد كيميائية إلى الهواء نتيجة لنشاطات عدد من المصانع المحلية.

ووعد نائب رئيس الحكومة بالكشف عن المسؤولين بعد تحديد أسباب تجاوز نسبة تركز المواد الخطيرة والروائح الكريهة في المدينة.

ومطلع الشهر الجاري، قررت السلطات إيقاف العمل في مصنع "تيتانيوم القرم" الكيميائي الواقع قرب مدينة أرميانسك، والمتخصص في إنتاج ثاني أكسيد التيتانيوم. وجاء هذا الإجراء بعد الزيادة الحادة في تركز المواد الحمضية في الهواء.

واعتبر خبراء أن ذلك نتج عن تبعات إغلاق أوكرانيا، منذ 2014، لقناة شمال القرم التي كانت مياهها تستخدم في تخفيض نسبة تركز الحمض في الحوض المخصص لتخزين المخلفات.

المصدر: فيستي.رو