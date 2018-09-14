 
مباشر

بوتين يترأس اجتماعا لمجلس الأمن الروسي

أخبار روسيا

بوتين يترأس اجتماعا لمجلس الأمن الروسي
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ksd1

يترأس الرئيس فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، اجتماعا لأعضاء مجلس الأمن في روسيا الاتحادية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، للصحفيين: "يفكر الرئيس، في النصف الثاني من اليوم، بعقد اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، وهو اجتماع عمل".

وأشار بيسكوف إلى أن، فلاديمير بوتين أجرى لقاءات دولية على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي، حيث جرت مناقشة العديد من القضايا والمسائل المتعلقة بالشرق الأقصى.

إقرأ المزيد
شاهد.. تعابير وجه آبي بعد سماعه دعوة بوتين "لصنع التاريخ"

وقال: "لذلك، تراكمت الكثير من الأمور، وتطلب ذلك عقد اجتماع عمل".

وفي وقت سابق، شدد الرئيس فلاديمير بوتين، على ضرورة زيادة عدد سكان الشرق الأقصى، ووصف ذلك بالمهمة الرئيسية للمنطقة.

المصدر: russian.rt.com

 

 

العناوين

الأكثر قراءة

تويتر RT Arabic للأخبار العاجلة
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

RT ONLINE توثق لقطات حصرية في أكثر البلدان انعزالا وخضوعا للرقابة الإعلامية!