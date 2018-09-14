بوتين يترأس اجتماعا لمجلس الأمن الروسي

يترأس الرئيس فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، اجتماعا لأعضاء مجلس الأمن في روسيا الاتحادية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، للصحفيين: "يفكر الرئيس، في النصف الثاني من اليوم، بعقد اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، وهو اجتماع عمل".

وأشار بيسكوف إلى أن، فلاديمير بوتين أجرى لقاءات دولية على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي، حيث جرت مناقشة العديد من القضايا والمسائل المتعلقة بالشرق الأقصى.

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وقال: "لذلك، تراكمت الكثير من الأمور، وتطلب ذلك عقد اجتماع عمل".

وفي وقت سابق، شدد الرئيس فلاديمير بوتين، على ضرورة زيادة عدد سكان الشرق الأقصى، ووصف ذلك بالمهمة الرئيسية للمنطقة.

المصدر: russian.rt.com