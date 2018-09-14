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مقتل مسلح في داغستان بعد اشتباكه مع الشرطة

أخبار روسيا

مقتل مسلح في داغستان بعد اشتباكه مع الشرطة
Sputnik Abdula Magomedov
عملية أمنية في داغستان (صورة أرشيفية)
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صفّت قوات الأمن في جمهورية داغستان الروسية مسلحا بادر إلى إطلاق النار من داخل سيارته على رجال الشرطة، الذين استوقفوه في إجراء روتيني لتفتيش سيارته.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن مصدر مطلع أن العناصر الأمنية في منطقة خسافيورت شرقي الجمهورية أوقفوا سيارة للتفتيش، لكنهم تعرضوا لإطلاق النار من داخلها.

وقال المصدر: "وقع تبادل لإطلاق النار، قتل فيه المهاجم"، مضيفا أنه لم يتسن بعد تحديد هوية المقتول بسبب اندلاع حريق في السيارة جراء إطلاق النار، واحتراق جثته".

المصدر: نوفوستي

 

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