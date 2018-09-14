"سيلوك-1" و"جيتيل" تنزلان درونات العدو وتخمدان إشاراته خلال "الشرق-2018"

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها المشاركة في مناورات "الشرق-2018"، استخدمت أحدث المنظومات الإلكترونية الروسية "سيلوك-1" و"جيتيل" الخاصة بمكافحة الدرونات.

وذكرت الوزارة، أنه تم استخدام هذه المنظومات الإلكترونية، لمراقبة المجال الجوي على مدار الساعة في المناطق التي تنتشر فيها القوات، بهدف حمايتها من هجمات محتملة قد تنفذها درونات العدو المفترض على مواقع القيادة والمنشآت الأخرى.

وأشارت إلى أن "سيلوك" مخصص للكشف التلقائي عن الطائرات بدون طيار على أي ارتفاع، وتحديد إحداثياتها وإثباطها إلكترونيا وتعطيل عملها.

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وأما محطة التشويش الإلكتروني "جيتيل" فهي قادرة على وقف عمل قنوات اتصال الدرونات داخل دائرة نصف قطرها 50 كيلومترا.

وتستطيع هذه المنظومات، العثور على مصدر الإشارة وتختار طريقة التشويش الأفضل لإخماده، وتمنع نقل البيانات وأوامر التحكم بالطائرة بدون طيار وتوجيهها.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم استخدام هذه المنظومات في سوريا، ودخلت الخدمة في قوات الحرب الإلكترونية في المنطقة العسكرية الوسطى للجيش الروسي منذ مطلع هذا العام.

المصدر: لينتا رو