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أمثلة لامعة من مناورات "الشرق - 2018" الروسية

أخبار روسيا

أمثلة لامعة من مناورات
Sputnik
مناورات "الشرق - 2018"
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قال مراقبون إن ما سيميز مناورات "الشرق – 2018" العسكرية ليس نطاقها الواسع فقط، بل وأيضا عدد من التغييرات الجديدة التي أدخلت في مسار تدريبات الجيش الروسي الأضخم منذ عام 1981.

ومن هذه الأمثلة أن التدريبات الاستراتيجية جرت على أساس ثنائي لأول مرة في تاريخ روسيا الحديث، ففي الشرق الأقصى تطورت "مواجهة" بين مجموعتين، من جهة المنطقة العسكرية الوسطى وأسطول الشمال، ومن جهة أخرى المنطقة العسكرية الشرقية وأسطول المحيط الهادئ. وأيضا هذه المناورات يشارك فيها جنود من الصين ومنغوليا.

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وخلال هذه المناورات، قطع بحارة أسطول الشمال للمرة الأولى الطريق البحرية الشمالية من بحر بارنتس (غربا) إلى تشوكوتكا (شرقا) مصحوبين بكاسحة الجليد النووية "50 Let Pobedy" وكاسحة الجليد  "إيليا موروميتس" العاملة بالطاقة الكهربائية والوقود، في حالة معقدة من الجليد.

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ونفذت قوات الإنزال الجوي في إطار التدريبات خططا وتقنيات تكتيكية جديدة، فضلا عن إجراء تجربة على استخدام وحدات هجوم جوية من نوع جديد.

بالإضافة إلى ذلك، استخدمت وحدات الحرب الإلكترونية في المناورات، الخبرة المكتسبة في سوريا، وجربت منظومتي "Silok" و" Р-330 jitel " المضادة للطائرات المسيرة.

المصدر: tvzvezda.ru

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