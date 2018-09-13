زاخاروفا تنتقد تعليق لندن على مقابلة RT مع المتهمين في قضية سكريبال

انتقدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، تعليق لندن على مقابلة RT مع "المشتبه بهما" الروسيين في قضية تسميم الجاسوس المزدوج السابق سيرغي سكريبال.

واعتبرت زاخاروفا، في منشور كتبته على صفحتها في "فيسبوك" اليوم الخميس، أن وصف الخارجية البريطانية المقابلة بأنها "مشوهة للمعلومات وكاذبة" يعكس مدى تأزم الحكومة البريطانية بزعامة تيريزا ماي.

وكتبت زاخاروفا ساخرة: "بوريس جونسون (وزير الخارجية البريطاني الذي استقال من منصبه في يوليو الماضي)، قد غادر هذه السفينة الغارقة، بل القارب المثقوب بقيادة تيريزا ماي، في وقت مناسب".

وفي موجز صحفي عقدته اليوم قالت زاخاروفا إن تكذيب السلطات البريطانية ما قاله المشتبه بهما، ألكسند بيتروف وروسلان بوشيروف، خلال مقابلة مع RT، "يبقى مجرد إعلان سياسي ما لم تقدم لندن دلائل تثبت ادعاءاتها".

وتساءلت زاخاروفا: "ما الذي يمثل بالتحديد كذبا في إفاداتهما"؟ ووجهت أصابع الاتهام بالكذب إلى بريطانيا قائلة: "تبين اليوم أن تصريح الجانب البريطاني الذي نفى فيه وجود شخصين حقيقيين يحملان الاسمين المذكورين، كذب".

وشددت المتحدثة باسم الخارجية الروسية على أن إسراع لندن في وضع علامة "كذب" على ما جاء في المقابلة من شأنه عدم السماح للرأي العام البريطاني بـ"رفع رأسه كي يكون قادرا على سماع ما قيل (من قبل بوشيروف وبيتروف).

المصدر: RT + وكالات