زاخاروفا تنتقد تعليق لندن على مقابلة RT مع المتهمين في قضية سكريبال

انتقدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، تعليق لندن على مقابلة RT مع "المشتبه بهما" الروسيين في قضية تسميم الجاسوس المزدوج السابق سيرغي سكريبال.

واعتبرت زاخاروفا، في منشور كتبته على صفحتها في "فيسبوك" اليوم الخميس، أن وصف الخارجية البريطانية المقابلة بأنها "مشوهة للمعلومات وكاذبة" يعكس مدى تأزم الحكومة البريطانية بزعامة تيريزا ماي.

وكتبت زاخاروفا ساخرة: "بوريس جونسون (وزير الخارجية البريطاني الذي استقال من منصبه في يوليو الماضي)، قد غادر هذه السفينة الغارقة، بل القارب المثقوب بقيادة تيريزا ماي، في وقت مناسب".

المصدر: RT