سكرتير مجلس الأمن الروسي يبحث وضع سوريا مع نظيره الإسرائيلي
Sputnik ALEXEY NIKOLSKY
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بحث سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف مع نظيره الإسرائيلي مئير بن شبات الوضع في سوريا ومسائل ضمان الأمن في منطقة الشرق الأوسط.
وجاء في بيان للمكتب الصحفي لمجلس الأمن القومي الروسي، اليوم الخميس، أن الجانبين "بحثا الوضع حول سوريا ومسائل ضمان الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وناقشا أيضا نتائج قمة رؤساء روسيا وإيران وتركيا، التي انعقدت في طهران يوم 7 سبتمبر".
وتبادل باتروشيف وبن شبات الآراء حول مختلف مسائل التعاون الروسي – الإسرائيلي في مجال الأمن مع التركيز على موضوع محاربة الإرهاب.
المصدر: إنترفاكس
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