أفرط في استخدام القوة ضد اللصوص فتحول إلى مدان

يدرس المحققون في تتارستان، شريط فيديو صورته كاميرات مراقبة مثبتة في منزل يفغيني ديدانين ( 41 عاما)، من سكان بوغماله، الذي قتل اثنين من ثلاثة لصوص هاجموا منزله.

ويظهر في التسجيل الذي نشرته لجنة التحقيق على قناتها في موقع يوتيوب، تفاصيل الجريمة وكيف جر اثنان من اللصوص المقنعين ديدانين صاحب المنزل وهو مقيد بالحبال.

وفتحت السلطات قضية جنائية ضد ديدانين، بتهمة الحدود اللازمة للدفاع عن النفس.

وجاء في تفاصيل الحادث حسب التحقيق، أن 3 لصوص تسللوا في صباح يوم 12 سبتمبر إلى حرم دار ديدانين وهددوه وأهله بسلاح ناري، وقيدوا يفغيني ديدانين وصديقا كان في ضيافته وأفراد عائلته، لكن ديدانين وصديقه تمكنا من تحرير نفسهما ودخلا في عراك مع اللصوص. وخلال المعركة، انتزع صاحب المنزل سكيناً وضرب به اثنين من المجرمين عدة مرات فيما فر الثالث لينجو بنفسه، لكن الأمن سرعان ما احتجزه.

المصدر: لينتا رو