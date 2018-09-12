الدفاع الروسية: 1.4 مليون لاجئ ونازح سوري عادوا إلى بيوتهم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن عدد اللاجئين والنازحين السوريين الهاربين من أماكن إقامتهم الدائمة بسبب الحرب في سوريا والذين عادوا إلى بيوتهم حتى اليوم وصل إلى مليون و472 ألف شخص.

وقال رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع عن روسيا الاتحادية، اللواء ميخائيل ميزينتسيف، في جلسة لمكتب التنسيق الخاص بملف إعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، اليوم الأربعاء: "بفضل الإجراءات التي تم اتخاذها، تمكن أكثر من مليون و472 ألفا و637 مواطنا سوريا من العودة إلى دورهم الأم".

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وأوضح ميزينتسيف أن نحو مليون و230 ألفا و342 شخصا منهم نازحون، مضيفا أن "242 ألفا و295 لاجئا سوريا عادوا إلى بلادهم من الدول الأجنبية".

وكثفت الحكومة السورية في الأشهر الأخيرة، بالتعاون مع روسيا، العمل على إعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم ووجهت دعوات عدة إليهم للعودة.

وفي يوم 18 يوليو الماضي أعلنت روسيا عن إنشاء مركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين الذي يتخذ من دمشق مقرا له ويعمل بإشراف وزارتي الخارجية والدفاع الروسية والسلطات السورية في إطار مكتب التنسيق الخاص بملف إعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.

وتطرح روسيا مناقشة الجهود اللازمة في هذا المجال في مختلف المنصات الدولية، مشيرة إلى أن معظم الأراضي السورية التي كانت في قبضة المسلحين تم تحريرها من قبل القوات الحكومية، الأمر الذي يتيح عودة اللاجئين والنازحين إلى أماكن إقامتهم الدائمة.

وبحسب معطيات أصدرتها جهات رسمية مختلفة في وقت سابق فر من سوريا منذ اندلاع الحرب الأهلية في البلاد عام 2011 من 6 إلى 7 ملايين شخص معظمهم إلى تركيا والأردن ولبنان، التي تتواصل معها روسيا بصورة نشطة حول هذا الملف.

المصدر: وكالات