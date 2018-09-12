لقطات نادرة لبوتين خلف الكواليس
Sputnik Mikhael Klimentyev
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نشر صحفيون معتمدون للعمل في الكرملين مقاطع فيديو نادرة من خلف الكواليس للحظات الأخيرة لتحضيرات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للقاء نظيره الصيني شي جين بينغ.
ويظهر تسجيل الفيديو المنتشر الرئيس بوتين وهو يقف وراء الكواليس ويقرأ مرة أخرى نص الخطاب الذي سيلقيه أمام الصحفيين بعد دقائق عدة.
وأجرى الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ أمس الثلاثاء محادثات على هامش منتدى الشرق الاقتصادي المنعقد بمدينة فلاديفوستوك في الشرق الأقصى الروسي.
Редкие кадры закулисья. Путин готовится ко встрече с Си Цзиньпинем. Штудирует речь pic.twitter.com/R8L2aqnksy— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) ١١ سبتمبر ٢٠١٨
المصدر: RT
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