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لقطات نادرة لبوتين خلف الكواليس

أخبار روسيا

لقطات نادرة لبوتين خلف الكواليس
Sputnik Mikhael Klimentyev
لقاء الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ على هامش منتدى الشرق الاقتصادي بمدينة فلاديفوستوك الروسية، 11 سبتمبر 2018
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نشر صحفيون معتمدون للعمل في الكرملين مقاطع فيديو نادرة من خلف الكواليس للحظات الأخيرة لتحضيرات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للقاء نظيره الصيني شي جين بينغ.

ويظهر تسجيل الفيديو المنتشر الرئيس بوتين وهو يقف وراء الكواليس ويقرأ مرة أخرى نص الخطاب الذي سيلقيه أمام الصحفيين بعد دقائق عدة.

وأجرى الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ أمس الثلاثاء محادثات على هامش منتدى الشرق الاقتصادي المنعقد بمدينة فلاديفوستوك في الشرق الأقصى الروسي. 

المصدر: RT

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