لافروف: على مؤسسات الدولة العميقة في أمريكا احترام رغبة ترامب وبوتين بتطبيع العلاقات

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن على مؤسسات الدولة الأمريكية العميقة إطاعة رغبة رئيسي أمريكا وروسيا دونالد ترامب وفلاديمير بوتين في تطبيع العلاقات بين الدولتين.

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وقال لافروف متحدثا عن العلاقات الروسية الأمريكية الحالية في منتدى للدبلوماسيين الشباب على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة فلاديفوستوك بأقصى شرق روسيا: "يبدو لي أنه من غير الجدير ببلدينا العظيمين أن يكونا في حالة أزمة مثلما نعيشه اليوم، وأعتقد أن مواطني الدول الأخرى الموجودين هنا ربما يتفقون معي على أنه لا أحد يحبذ أن تكون علاقات روسيا والولايات المتحدة في أزمة".

وأضاف الوزير الروسي "إن الجميع سوف يتنفسون الصعداء إذا تحركنا على طريق تطبيع العلاقات، بصورة طبيعية على أساس المساواة والاحترام والبحث عن تنازلات متبادلة، سعيا للتوصل إلى حلول توافقية متبادلة، اعتقد أن دونالد ترامب طرحها في حملته قبل الانتخابات وأعاد تكرارها عندما تم انتخابه".

وأشار لافروف إلى أن ترامب أكد ويؤكد دائما خطه لتطبيع العلاقات مع روسيا، "بما في ذلك خلال قمة هلسنكي".

وتابع الوزير الروسي قائلا: "ولكن، في المؤسسة الأمريكية، وعلى الأرجح داخل الديمقراطيين والجمهوريين على السواء، هناك من يعتقد أن هذا خطأ من وجهة نظر المصالح الأمريكية. لذا أنا لا أفهم شيئًا على الإطلاق، لأنه بدا لي أنه إذا كان الناس، على أساس النظام الذي يحظى بالاحترام في الولايات المتحدة، انتخبوا قائدا لهم، فإن على المرء أن يطيع هذا القائد على الأرجح".

وينعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي في دورته الرابعة في الحرم الجامعي لجامعة الشرق الأقصى الفيدرالية، القائم على جزيرة "روسكي" في ضاحية مدينة فلاديفوستوك، في الفترة من 11 إلى 13 سبتمبر. وترعى "روسيا اليوم" الشراكة الإعلامية العامة في هذا المنتدى الاقتصادي العالمي.

المصدر: نوفوستي