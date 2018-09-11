أوسمة رفيعة لمهندسين عسكريين روس لتنفيذهم مهام خاصة بسوريا

منحت وزارة الدفاع الروسية جوائز دولة للمهندسين العسكريين الروس من فرقة إزالة الألغام التي قامت بتطهير المدن السورية من الألغام.

وأعلنت الوزارة للصحفيين أن مراسم منح الجوائز جرت في مركز مكافحة الألغام الدولي التابع للقوات المسلحة الروسية في مدينة ناخابينو بضواحي موسكو.

وقالت: "تم منح جوائز دولة وبينها أوسمة الشجاعة والميداليات "للشجاعة" وميداليات سوفوروف وجوكوف، لأكثر من 30 مهندسا عسكريا روسيا. وقام بمنح الجوائز رئيس القوات الهندسية الروسية اللواء يوري ستافيتسكي".

وقام المهندسون العسكريون أثناء العملية الإنسانية في سوريا بإزالة الألغام في أراض تبلغ مساحتها 6,5 ألف هكتار و1,5 ألف كيلومتر من الطرق، وأكثر من 18 ألف بناية ومنشأة في منطقة مدن حلب وتدمر ودير الزور. وإلغاء أكثر من 105 ألف مادة متفجرة، بينها أكثر من 30 ألف عبوة ناسفة يدوية الصنع.

واضطر المهندسون العسكريون الروس للعمل في ظروف استمرار الأعمال القتالية والظروف الجوية الصعبة.

وإجمالا منحت جوائز الدولة مقابل تنفيذ المهام الخاصة في روسيا لأكثر من 80 عسكريا من القوات الهندسية والجوائز الأخرى لأكثر من 280 عسكريا.

المصدر: تاس