فلسطين ..."اللجنة العليا لشؤون الكنائس" لا تعترف بطائفة  "المورمون"

قالت اللجنة الفلسطينية العليا لشؤون الكنائس قي بيان اليوم الاثنين، إنه ليس لطائفة " المورمون" أية أتباع في فلسطين، وهي طائفة أجنبية غير معترف بها من الكنائس المسيحية في فلسطين.

وأوضحت اللجنة الفلسطينية أن هذه الطائفة هي مجموعة ثقافية دينية لها طقوسها الخاصة بها وتعتبر نفسها مسيحية ومركزها الرئيسي في الولايات المتحدة الأمريكية، لكنها غير معترف بها في الأراضي المقدسة ولا ترتبط بأي علاقة معها.

وأعربت اللجنة في بيانها عن استنكارها لجميع أنواع الاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك والمشاركين فيها مهما كانت انتماءاتهم وجنسياتهم، مؤكدة أنها لا تعتبر أن ما قامت به طائفة المورمون يمثل الكنائس المسيحية أو أتباعها في فلسطين وإنما هو تعاون مع الاحتلال يستوجب الشجب والاستنكار.

ونشرت وسائل إعلام أخبارا عن قيام 73 شخصا من طائفة "المورمون" بمرافقة المستوطنين المتطرفين باقتحام المسجد الأقصى المبارك أمس الأحد.

المصدر: "وفا"