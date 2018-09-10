 
مباشر

محكمة أمريكية ترفض الإفراج عن الروسية ماريا بوتينا

أخبار روسيا

محكمة أمريكية ترفض الإفراج عن الروسية ماريا بوتينا
AFP STR
المواطنة الروسية ماريا بوتينا المعتقلة في الولايات المتحدة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/krpr

رفضت محكمة أمريكية اليوم الاثنين الإفراج عن المواطنة الروسية ماريا بوتينا المتهمة بالعمل لصالح روسيا دون تسجيل نفسها كعميل أجنبي.

وخلال جلسة المحكمة، أيدت القاضية تانيا تشوتكان موقف جانب الادعاء، ورفضت الالتماس الذي قدمه محامو بوتينا، والذي طلبوا فيه الإفراج عنها على ذمة التحقيق حتى جلسة محاكمتها.

إقرأ المزيد
ماريا بوتينا روسيا تطالب الولايات المتحدة بإغلاق قضية بوتينا "المغرضة سياسيا"

واعتبرت القاضية أن بوتينا قد تحاول الفرار من البلاد في حال الإفراج عنها من السجن.

يذكر، أن ماريا بوتينا اعتقلت في يوليو الماضي بتهم ممارسة أنشطة عميل أجنبي دون تسجيل نفسها بهذه الصفة عند وزارة العدل الأمريكية، والتآمر لممارسة نشاط لصالح روسيا.

وأنكرت بوتينا التهم الموجهة إليها. وتطالب روسيا بالإفراج عنها فورا، معتبرة أن هذه القضية ذات دوافع سياسية.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

تويتر RT Arabic للأخبار العاجلة
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا