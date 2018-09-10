احتجاز شخص طعن شخصين في محطة قطارات بموسكو

احتجزت شرطة موسكو شخصا طعن صباح اليوم الاثنين شخصين بسكين في محطة كورسكي للقطارات بالعاصمة الروسية.

وأفاد المركز الصحفي لوزارة الداخلية الروسية بأن الحادث "وقع في الساعة 04:30 صباح اليوم الاثنين بتوقيت موسكو في غرفة الانتظار بمحطة كورسكي للقطارات. حيث اعتدى مجهول بالسكين على شخصين وأصابهما، واستطاعت الشرطة احتجازه". وتم نقل المصابين في الحادث إلى المستشفى.

وتجري الشرطة حاليا تحقيقا في ملابسات الهجوم.

المصدر: وكالات