سوبيانين يفوز بانتخابات عمدة موسكو

تشير معلومات اللجنة الانتخابية في العاصمة الروسية موسكو، إلى أن عمدة المدينة الحالي، سيرغي سوبيانين، حصل على تأييد 69,72% من الناخبين، وذلك بعد فرز نحو 92% من الأصوات.

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كما تشير المعطيات الأخيرة أيضا، إلى أن نسبة المشاركة في انتخابات عمدة موسكو التي جرت أمس الأحد (9 سبتمبر 2018)، بلغت 30,49%.

ووفقا لتلك المعطيات يحتل مرشح الحزب الشيوعي الروسي، فاديم كومين، المرتبة الثانية في الانتخابات بعد حصوله على 11,54% من الأصوات. ويليه رئيس منطقة تاغانسكي في موسكو، إيليا سفيريدوف، (7,16%)، ثم نائب مجلس الدوما (مجلس النواب) عن الحزب الليبرالي الديمقراطي، ميخائيل ديغتياريوف، (6,81%)، والمالك السابق لمؤسسة "سو-155" للبناء، ميخائيل بالاكين، (1,89%).

وعام 2013 فاز سيرغي سوبيانين بانتخابات عمدة موسكو، بعد حصوله على 51،37% من أصوات الناخبين.

المصدر: نوفوستي