الدفاع الروسية تنشر وثائق رفعت عنها السرية بمناسبة يوم الدبابات

نشرت وزارة الدفاع الروسية، بمناسبة حلول يوم رجال الدبابات، على موقعها الرسمي في الانترنت، وثائق جديدة رفع عنها طابع السرية.

وتتعلق الوثائق المذكورة، برجال الدبابات السوفيت وبالقطع والوحدات المدرعة، التي اشتركت في المعارك خلال الحرب الوطنية العظمى (1941 - 1945). وهي تسلط الضوء على بطولات ومآثر رجال الدبابات خلال تلك الحرب.

ومن بين الوثائق المهمة التي باتت في متناول الجمهور، الإيعاز العسكري رقم 325، بتاريخ 16 أكتوبر عام 1942. وفيه أعطت القيادة العسكرية السوفيتية، تعليمات محددة حول الاستخدام القتالي لوحدات وقطعات الدبابات والتشكيلات الميكانيكية بعد تحليل الأخطاء وأوجه القصور في استخدام الدبابات في السنة الأولى من الحرب الوطنية العظمى.

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وهناك أيضا، الإيعاز رقم 27 لوزارة الدفاع السوفيتية، بتاريخ 16 يوليو 1946، وفيه تم تحديد "يوم رجال الدبابات" كعيد يحتفل به سنويا.

ومن بين الوثائق المنشورة، هناك ما يتعلق بمعركة كورسك والمواجهة الخالدة بالدبابات بين الجيش الأحمر والقوات النازية في قرية بروخروفكا عام 1943.

وأشار بيان الوزارة، إلى أن " نشر الوثائق الأرشيفية السرية على موقع وزارة الدفاع الروسية، يضع حدا أمام محاولات تزوير التاريخ ويبدد العديد من الروايات الخاطئة والمزيفة عن الحرب المذكورة".

المصدر: نوفوستي