 
مباشر

الدفاع الروسية تنشر وثائق رفعت عنها السرية بمناسبة يوم الدبابات

أخبار روسيا

الدفاع الروسية تنشر وثائق رفعت عنها السرية بمناسبة يوم الدبابات
Sputnik
دبابة من طراز "تي-82"- ارشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/krh0

نشرت وزارة الدفاع الروسية، بمناسبة حلول يوم رجال الدبابات، على موقعها الرسمي في الانترنت، وثائق جديدة رفع عنها طابع السرية.

وتتعلق الوثائق المذكورة، برجال الدبابات السوفيت وبالقطع والوحدات المدرعة، التي اشتركت في المعارك خلال الحرب الوطنية العظمى (1941 - 1945). وهي تسلط الضوء على بطولات ومآثر رجال الدبابات خلال تلك الحرب.

ومن بين الوثائق المهمة التي باتت في متناول الجمهور، الإيعاز العسكري رقم 325، بتاريخ 16 أكتوبر عام 1942. وفيه أعطت القيادة العسكرية السوفيتية، تعليمات محددة حول الاستخدام القتالي لوحدات وقطعات الدبابات والتشكيلات الميكانيكية بعد تحليل الأخطاء وأوجه القصور في استخدام الدبابات في السنة الأولى من الحرب الوطنية العظمى.

إقرأ المزيد
احد نماذج السفن الطائرة -إيكرانوبلاين روسيا تباشر بتصميم سفينة طائرة مزودة بالصواريخ

وهناك أيضا، الإيعاز رقم 27 لوزارة الدفاع السوفيتية، بتاريخ 16 يوليو 1946، وفيه تم تحديد "يوم رجال الدبابات" كعيد يحتفل به سنويا.

ومن بين الوثائق المنشورة، هناك ما يتعلق بمعركة كورسك والمواجهة الخالدة بالدبابات بين الجيش الأحمر والقوات النازية في قرية بروخروفكا عام 1943.

وأشار بيان الوزارة، إلى أن " نشر الوثائق الأرشيفية السرية على موقع وزارة الدفاع الروسية، يضع حدا أمام محاولات تزوير التاريخ ويبدد العديد من الروايات الخاطئة والمزيفة عن الحرب المذكورة".

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

تويتر RT Arabic للأخبار العاجلة
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا